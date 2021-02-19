«Мы будем работать в международных судах для привлечения РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже», — заявил он.
Кроме того, он напомнил, что в этом году запустят «Крымскую платформу».
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.