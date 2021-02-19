Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины

«Мы будем работать в международных судах для привлечения РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже», — заявил он.

Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу» © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.