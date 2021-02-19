Президент Украины Владимир Зеленский не планировал вводить санкции против канала «Прямой», принадлежащего экс-президенту, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии «Украинской правде» 18 февраля

Мендель опровергла предположения о готовности Зеленского закрыть канал «Прямой». Мендель опровергла слова Гордона о Зеленском и Стрелкове © Facebook, Iuliia Mendel

«Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы, или ненадежные факты, если говорится о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они ни распространяли», — заявила она.

Пресс-секретарь пояснила, что санкции против владельца каналов «112 Украина», ZIK, NewsOne депутата Верховной Рады, соратника Виктора Медведчука Тараса Козака ввели из-за доказательств их финансирования из «государства-агрессора» и связей с «террористическими организациями» в Донбассе.

По ее словам, это решение не имело признаков политической борьбы и было принято исключительно с целью защиты государственных интересов.

Ранее Петр Порошенко заявил, что купил телеканал «Прямой», после того как получил предупреждение о том, что против его владельца — экс-главы Киевской горадминистрации Владимира Макеенко — могут ввести санкции и закрыть канал.

В начале недели Владимир Зеленский анонсировал заседание Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины, на котором, как объявлялось, будут рассматриваться важнейшие для страны вопросы, при этом часть из них в закрытом режиме.

На предыдущем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против трех телеканалов Козака.