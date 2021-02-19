В Ровно стоматологу, которая била и душила детей-пациентов на приемах, было предъявлено подозрение. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области в Facebook 18 февраля

Сообщается, что в рамках досудебного расследования полицейские установили место пребывания 29-летней врача-стоматолога, подозреваемой в избиении детей. Ее обнаружили в частном доме, где врач зарегистрирована, однако ранее не проживала.

Дознаватели вручили ей уведомление о подозрении в совершении уголовных проступков, предусмотренных частью 1 статей 125 и 126 Уголовного кодекса Украины. На Украине стоматолог-садист пытала юных пациентов — видео © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Отмечается, что подозреваемая пока не дала никаких показаний. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде личного обязательства.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на которых детский стоматолог частной клиники Only kids Инна Кравчук бьет и запугивает детей на приеме, заставляя их сидеть в кресле.

Правоохранители установили, что от действий стоматолога пострадали четыре несовершеннолетних пациента. Следственные действия продолжаются.