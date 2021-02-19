Сообщается, что в рамках досудебного расследования полицейские установили место пребывания 29-летней врача-стоматолога, подозреваемой в избиении детей. Ее обнаружили в частном доме, где врач зарегистрирована, однако ранее не проживала.
Дознаватели вручили ей уведомление о подозрении в совершении уголовных проступков, предусмотренных частью 1 статей 125 и 126 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что подозреваемая пока не дала никаких показаний. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде личного обязательства.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на которых детский стоматолог частной клиники Only kids Инна Кравчук бьет и запугивает детей на приеме, заставляя их сидеть в кресле.
Правоохранители установили, что от действий стоматолога пострадали четыре несовершеннолетних пациента. Следственные действия продолжаются.