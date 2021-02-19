Чтобы купить телеканал «Прямой» у самого себя, глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко «заложил собачью будку», уверен депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Об этом он 19 февраля написал в своем Telegram-канале

Шабовта: СНБО может готовить санкции против канала Порошенко © Facebook, Сергей Шабовта Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. По словам политика, у него есть информация, что канал собираются закрыть, а Совет национальной безопасности и обороны может рекомендовать ввести санкции.

«Говорят, что в поиске средств на покупку канала "Прямой" у самого себя Порошенко был вынужден заложить собачью будку, которой так гордился. Самому себе», — сыронизировал Бужанский.

В начале месяца Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о блокировке оппозиционных телеканалов, которые связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. После указа главы государства они прекратили вещание. Речь идет о «112 Украина» и региональных каналах под его логотипом, а также NewsOne и Zik.

На пятницу, 19 февраля, назначено заседание СНБО, на котором анонсировано принятие решений, важных для государственной безопасности Украины. По одной из версий, которые высказывали эксперты, на нем может быть принято решение о санкциях в отношении телеканала «Прямой».