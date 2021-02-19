«За такое могу и втащить»: Ёлка жестко ответила журналистам

Уроженка украинского города Ужгорода Закарпатской области певица Ёлка (Елизавета Иванцив) посетила церемонию вручения премии «Новое Радио AWARDS», на которую она была номинирована за лучший дуэт вместе с RSAC «Не наговаривай», где журналисты ее просто не узнали. Об этом на днях написал сайт «Дни.ру»

Друг Зеленского Шепелев объяснил, почему не едет в Киев © Дмитрий Шепелев/Инстаграм

«А вот за такое могу и втащить! Аккуратно!» — отреагировала Ёлка.

Не пощадили чувства певицы и пользователи социальных сетей, которые обратили внимание на сильно изменившееся лицо женщины и обилие косметики.

«Грим некоторых заставляет плакать. Меры больше нет», «На мужика стала похожа», «Цирк уехал, Ёлку оставил», «Это точно Елка, а на Мэрилин Мэнсон?», «Да она страшная, лицо неестественное, может, операционное», — отреагировали подписчики издания на фото звезды.

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В четверг, 18 февраля, стало известно, что певица Ёлка возвращается в родную страну, где в Киеве представит зрителям новое шоу «Мне легко». Концерт запланирован на 27 октября.