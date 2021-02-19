Вопрос членства Украины в Европейском союзе должен решиться до конца текущего десятилетия. Об этом заявила пресс-служба Офиса президента Украины 18 февраля

Европарламент назвал условие для членства Украины в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк выжимке по результатам заседания под председательством президента Владимира Зеленского по стратегии европейской и евроатлантической интеграции.

Указано, что на совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновлении, а также об интеграции в рынки Союза и о Едином цифровом рынке ЕС.

Ранее совет ассоциации «Украина — ЕС» подтвердил обязательства Украины и Евросоюза начать консультации по обновлению параметров зоны свободной торговли.