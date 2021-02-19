«Членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим — это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия», — говорится в выжимке по результатам заседания под председательством президента Владимира Зеленского по стратегии европейской и евроатлантической интеграции.
Указано, что на совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновлении, а также об интеграции в рынки Союза и о Едином цифровом рынке ЕС.
Ранее совет ассоциации «Украина — ЕС» подтвердил обязательства Украины и Евросоюза начать консультации по обновлению параметров зоны свободной торговли.