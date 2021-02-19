«С критической необходимостью. <…> ситуация развивалась для президента и его команды таким образом, что через полгода-год они бы полностью потеряли остатки доверия и остатки власти. То есть президент был бы не только непопулярен, но и выглядел бы слабым. А сейчас власть пытается хотя бы не выглядеть слабой. Вот почему это было сделано», — сказал Бортник.
По его словам, попытка ограничить оппозиционным силам доступ к медиапространству и дополнительно их дискредитировать — это политическая необходимость, хотя она «выходит и за рамки закона, и за рамки правил политических игр».
В начале февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
На днях блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.