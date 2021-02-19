Директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему власть президента Украины Владимира Зеленского пошла в наступление по всем направлениям

Зеленский закрыл телеканалы по примеру Запада — Неменский © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его словам, попытка ограничить оппозиционным силам доступ к медиапространству и дополнительно их дискредитировать — это политическая необходимость, хотя она «выходит и за рамки закона, и за рамки правил политических игр».

В начале февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

На днях блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.