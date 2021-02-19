В Приморском суде Одессы на 19 февраля назначено два судебных заседания по делу подозреваемого в умышленном убийстве Сергея Стерненко. Об этом сам активист написал в Facebook 18 февраля

Он сообщил, что в 10:00 (11:00 мск) ему огласят приговор. Затем в Приморском суде спустя два часа состоится заседание по вопросу превышения необходимой самообороны.

Приговор касается дела по обвинению Стерненко в похищении, пытках и вымогательстве. В 2015 году в полицию заявил депутат Лиманского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко. Прокуратура Одесской области требует лишения свободы на 8 лет с конфискацией имущества.

В 2018 году Стерненко, на тот момент бывший региональный лидер неонацистской организации «Правый сектор»*, в Одессе догнал убегавшего от него после конфликта местного жителя и убил его ударом ножа в спину. Стерненко создает аналог «Миротворца» для «пропагандистов Медведчука» © Facebook, Сергій Стерненко

В июне 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

*Деятельность организации запрещена в РФ