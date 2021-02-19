Депутат Рады обвинила главу Минздрава в своей болезни

«Не дождалась вакцины и я. Хотя больше года держалась. Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан. И я их выполняла, работая с большим-большим количеством людей. Это Вы, господин Максим Степанов виноваты, что и сейчас (по сей день) COVID продолжает поражать граждан! А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула. Для меня теперь, 15 февраля 2021 будет не символической датой, а проблемой для моего здоровья», — написала Южанина.
На днях фракция «Слуга народа» пригрозила Степанову увольнением, если в стране в ближайшее время не начнется вакцинация.