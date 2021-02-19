Депутат Рады обвинила главу Минздрава в своей болезни

Депутат Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» Нина Южанина заразилась коронавирусом и обвинила в этом главу Минздрава Максима Степанова. Об этом она написала в Facebook, комментируя сообщение коллеги по фракции Ирины Геращенко

Степанов вылетел в Индию из-за вакцины от COVID-19 © скриншот с видео "DumskayaTV" На днях фракция «Слуга народа» пригрозила Степанову увольнением, если в стране в ближайшее время не начнется вакцинация.