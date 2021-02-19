Золотарев объяснил, что произошло на Украине в 2014 году
Золотарев объяснил, что произошло на Украине в 2014 году
© скриншот с видео "UKRLIFE.TV"
«И это ключевое требование модернизации не выполнено, а страна движется в противоположном направлении. Сегодня экономическая, социальная, политическая жизнь страны архаизируется, и пока перспектив того, что этот тренд будет изменен, я не вижу», — сказал Золотарев.

По его словам, чтобы добиться модернизации необходима политика экономического прагматизма.

«В  первую очередь: надо думать не о том, где бы еще одолжить деньги, а о том, как их заработать. И искать темы, которые объединяют украинцев, а не разделяют», — добавил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

 