Украина движется по пути архаизации, в то время как неартикулируемым требованием Майдана была модернизация страны. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина), политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Золотарев объяснил, что произошло на Украине в 2014 году © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По его словам, чтобы добиться модернизации необходима политика экономического прагматизма.

«В первую очередь: надо думать не о том, где бы еще одолжить деньги, а о том, как их заработать. И искать темы, которые объединяют украинцев, а не разделяют», — добавил политолог.

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