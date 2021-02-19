«И это ключевое требование модернизации не выполнено, а страна движется в противоположном направлении. Сегодня экономическая, социальная, политическая жизнь страны архаизируется, и пока перспектив того, что этот тренд будет изменен, я не вижу», — сказал Золотарев.
По его словам, чтобы добиться модернизации необходима политика экономического прагматизма.
«В первую очередь: надо думать не о том, где бы еще одолжить деньги, а о том, как их заработать. И искать темы, которые объединяют украинцев, а не разделяют», — добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.