Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина), политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, что произошло в феврале 2014 года: «революция достоинства», госпереворот или война элит

Андрей Золотарев: На Украине победил не Майдан, а сцена Майдана © Facebook, Золотарев Андрей

По его словам, потери, которые понесла страна, ни в коей мере не компенсируют то, «что называется здобутками (укр. достижениями. — Ред.)».

«И я еще раз повторяю: победил не Майдан, а сцена Майдана. На крови тех, кто погиб в эти дни, пришли люди с достаточно сомнительными намерениями: дорваться до властной кормушки, обогатиться, ну и при этом активно рассуждать о том, что это была "Революция достоинства"»,- добавил политолог.

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