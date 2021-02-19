«Там было все, поскольку свести дело только к перевороту было бы в корне неверным, поскольку в декабре Майдан имел массовую поддержку и украинцы хотели, чтобы власть меньше врала, меньше воровала и уважала их права как граждан. Но, судя по результатам, победил не Майдан, а сцена Майдана (имеются в виду люди, выступавшие со сцены Майдана. — Ред.) — этот результат мы видим воочию сегодня», — сказал Золотарев.
По его словам, потери, которые понесла страна, ни в коей мере не компенсируют то, «что называется здобутками (укр. достижениями. — Ред.)».
«И я еще раз повторяю: победил не Майдан, а сцена Майдана. На крови тех, кто погиб в эти дни, пришли люди с достаточно сомнительными намерениями: дорваться до властной кормушки, обогатиться, ну и при этом активно рассуждать о том, что это была "Революция достоинства"»,- добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.