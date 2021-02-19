Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина), политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что обсудят на заседании совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) в пятницу

Золотарев рассказал о преимуществах Порошенко перед Зеленским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он добавил, что нужно отдать должное Банковой.

«Как правило, когда готовились такого рода активные действия, все это сопровождалось заметными инсайдами, утечками информации. А, как в случае с Медведчуком и Шарием, пока Банковая не допускает утечек», — объяснил политолог.

В пятницу состоится заседание СНБО Украины, на котором, как было объявлено, будут рассматриваться важнейшие для страны вопросы, при этом часть из них в закрытом, секретном режиме.

При этом накануне поздно вечером экс-президент страны Петр Порошенко заявил, что выкупил телеканал у Макеенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.