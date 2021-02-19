Золотарев рассказал о преимуществах Порошенко перед Зеленским
Золотарев рассказал о преимуществах Порошенко перед Зеленским
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«Ходят слухи, что все-таки будут вопросы так называемой информационной безопасности и они могут коснуться санкций в отношении номинального собственника телеканала «Прямой» господина [Владимира] Макеенко», — сказал Золотарев.

Он добавил, что нужно отдать должное Банковой.

«Как правило, когда готовились такого рода активные действия, все это сопровождалось заметными инсайдами, утечками информации. А, как в случае с Медведчуком и Шарием, пока Банковая не допускает утечек», — объяснил политолог.

В пятницу состоится заседание СНБО Украины, на котором, как было объявлено, будут рассматриваться важнейшие для страны вопросы, при этом часть из них в закрытом, секретном режиме.

При этом накануне поздно вечером экс-президент страны Петр Порошенко заявил, что выкупил телеканал у Макеенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

 