«Ходят слухи, что все-таки будут вопросы так называемой информационной безопасности и они могут коснуться санкций в отношении номинального собственника телеканала «Прямой» господина [Владимира] Макеенко», — сказал Золотарев.
Он добавил, что нужно отдать должное Банковой.
«Как правило, когда готовились такого рода активные действия, все это сопровождалось заметными инсайдами, утечками информации. А, как в случае с Медведчуком и Шарием, пока Банковая не допускает утечек», — объяснил политолог.
В пятницу состоится заседание СНБО Украины, на котором, как было объявлено, будут рассматриваться важнейшие для страны вопросы, при этом часть из них в закрытом, секретном режиме.
При этом накануне поздно вечером экс-президент страны Петр Порошенко заявил, что выкупил телеканал у Макеенко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.