Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 18 февраля заявил, что Россия в Донбассе ведет против Украины «реальную войну» и нарушает режим тишины, передает «24 канал»

«Движения нет»: Кравчук высказался о переговорах по Донбассу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Он выразил уверенность, что Украина должна действовать жестко, активно и системно, и не идти на уступки.

На прошлой неделе спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.