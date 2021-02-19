В социальной сети на странице девочки видео уже удалено.
По информации издания, на видеозаписи она рассказывает о том, что не любит украинский язык и поэтому отказывается на нем говорить.
Подросток отметила, что в Киеве большая часть людей говорит на русском языке. Она призвала пользователей не критиковать ее позицию и заявила, что отказывается говорить с теми, кто говорит на украинском.
Ранее сообщалось, что украинцы начали доносить на русскоязычных сограждан. Более 600 жалоб из-за использования русского языка за прошедший месяц получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Больше всего обращений и жалоб языковой омбудсмен получил от жителей Киева и Киевской области.
Скандальный сайт «Миротворец» начал деятельность в 2014 году. Его основателем был советник министра внутренних дел Арсена Авакова — Антон Геращенко.