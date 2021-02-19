Пятнадцатилетняя школьница из Киева попала в базу данных «Миротворца» за критику украинского языка в TikTok. Об этом 18 февраля сообщило издание «Страна.ua»

«Миротворец» связан с США © РИА Новости Украина

По информации издания, на видеозаписи она рассказывает о том, что не любит украинский язык и поэтому отказывается на нем говорить.

Подросток отметила, что в Киеве большая часть людей говорит на русском языке. Она призвала пользователей не критиковать ее позицию и заявила, что отказывается говорить с теми, кто говорит на украинском.

Ранее сообщалось, что украинцы начали доносить на русскоязычных сограждан. Более 600 жалоб из-за использования русского языка за прошедший месяц получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Больше всего обращений и жалоб языковой омбудсмен получил от жителей Киева и Киевской области.

Скандальный сайт «Миротворец» начал деятельность в 2014 году. Его основателем был советник министра внутренних дел Арсена Авакова — Антон Геращенко.