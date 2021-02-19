Экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. Об этом Порошенко заявил 18 февраля в эфире телеканала, его слова передает «Интерфакс-Украина»

Нацсовет по ТВ внепланово проверит телеканал «Прямой» © Facebook, Телеканал "Прямий"

«Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные — это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое», — подчеркнул экс-глава государства, пояснив, что получил 18 сообщений о готовящемся закрытии телеканала 17 февраля вечером.

Затем, как рассказал лидер партии «Европейская солидарность», утром 18 февраля ему позвонил уже сам Макеенко и попросил помощи.

Кроме того, Порошенко в эфире «Прямого» обратился к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому и напомнил главе государства о судьбе своего предшественника, Виктора Януковича.

«Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны вы можете вводить санкции против террориста Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "Пятый канал", тщательно по дням отследите. Подскажу — закончил он плохо», — отметил Порошенко, добавив, что на канале будут сохранены журналистские стандарты и свобода слова.

В начале месяца Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Речь идет о «112 Украина» и региональных каналах под его логотипом, а также NewsOne.