Государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантин в ряде западных областей страны из-за роста количества заразившихся коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба кабинета министров

«Критическая ситуация с COVID»: на Прикарпатье вводят жесткий карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По итогам заседания, было принято решение усилить карантин и контроль за его соблюдением, а также повысить способность медицинской системы принимать большее количество больных в этих регионах.

«Рекомендовано на местном уровне в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" принимать решения об ограничении на отдельных территориях, где были зафиксированы вспышки заболевания, посещения учебных заведений, работы заведений питания и отдыха, осуществлять контроль въезда/выезда из населенных пунктов и так далее», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в правительстве сообщили о новой вспышке COVID-19 в Ивано-Франковской области. Из-за этого в регионе впервые открывают временный госпиталь для заразившихся.

В стране до 30 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. С 24 февраля возобновляется так называемый адаптивный карантин: регионы государства будут условно поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Вакцинация населения на Украине еще не началась.