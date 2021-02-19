«Киев — Дубай — Дели — Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения — Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире — Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача — к уже законтрактованным 12 миллионам дозам достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 годах непосредственно с производителем», — написал Степанов.
Министр добавил, что отправку первой партии проконтролирует лично на месте.
На днях фракция «Слуга Народа» пригрозила Степанову увольнением, если вакцинация в стране не начнется в ближайшее время.
По данным Минздрава, Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. Следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. В ходе этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.