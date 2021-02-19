Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры о поставках дополнительных доз вакцины от COVID-19 с производителем Serum Institute of India. Об этом он сообщил 19 февраля в своем Facebook

Степанов рассказал, до какого срока будет длиться вакцинация от коронавируса на Украине © Facebook, Максим Степанов

Министр добавил, что отправку первой партии проконтролирует лично на месте.

На днях фракция «Слуга Народа» пригрозила Степанову увольнением, если вакцинация в стране не начнется в ближайшее время.

По данным Минздрава, Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. Следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. В ходе этой поставки Украина должна получить от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca.