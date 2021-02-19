Игорь Васильевич Лесев родился в городе Гайсине Винницкой области УССР в семье военного.
С 1984 по 1996 год жил в военном городке Вятское в Хабаровском крае. После развода родителей переехал вместе с матерью на Украину.
Окончил философский факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
С 2002 года — помощник народного депутата, лидера украинских коммунистов Петра Симоненко.
С 2006 года — пиарщик в «Блоке Литвина».
С 2007 года — референт ректора Киевского института бизнеса и технологий (КИБиТ).
С сентября 2008 года — журналист программы «Параллельный мир» на телеканале СТБ.
С 2007 года — аспирант философского факультета КНУ им. Тараса Шевченко.
В 2008 году был издан роман Лесева «23».
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