Украинский писатель, журналист

Игорь Васильевич Лесев родился в городе Гайсине Винницкой области УССР в семье военного.

С 1984 по 1996 год жил в военном городке Вятское в Хабаровском крае. После развода родителей переехал вместе с матерью на Украину.

Окончил философский факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

С 2002 года — помощник народного депутата, лидера украинских коммунистов Петра Симоненко.

С 2006 года — пиарщик в «Блоке Литвина». Игорь Лесев: Зеленский выполняет все директивы посольства США © Facebook, Игорь Лесев

С 2007 года — референт ректора Киевского института бизнеса и технологий (КИБиТ).

С сентября 2008 года — журналист программы «Параллельный мир» на телеканале СТБ.

С 2007 года — аспирант философского факультета КНУ им. Тараса Шевченко.

В 2008 году был издан роман Лесева «23».

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