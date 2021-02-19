Чтобы не сдавать позиции на российском рынке, Минск активизирует разговоры о локализации своих производств и даже делает в этом направлении кое-какие шаги. Но если угроза позициям РБ на рынке снизится, то никакой более глубокой локализации не будет. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью Украина.ру

Иван Лизан: Минск до сих пор не привык, что Москва научилась считать деньги © Facebook, Иван Лизан Виктор Евтухов сообщал, что Белоруссия предложила начать производство самосвалов БелАЗ в России. Также, по его словам, белорусская сторона просит РФ изучить возможность углубленной локализации производства дорожно-строительной техники в Брянске.

Эксперт отметил, что на наших глазах идёт 5-я попытка создания таких союзных предприятий, но если раньше белорусов пытались завлечь в Россию «пряником» (новыми заказами), то теперь, когда на российском рынке активизировались конкуренты БелАЗа, речь идёт о «кнуте» (открытии конкурентами БелАЗа своих сборочных производств в России).

«Чтобы не сдавать позиции на рынке, Минск активизирует разговоры о локализации и даже делает в этом направлении кое-какие шаги. Но если угроза позициям РБ на данном рынке снизится, то никакой более глубокой локализации не будет. Однако если быть предельно честными, то БелАЗ и так процентов на 60 — российский», — указал Лизан.

Впрочем, такой подход (отказ от углубления интеграции и создания СП) уже стоил снижением рыночной доли МАЗа в части грузовиков и автобусов на рынке России и проблемам для «Гомсельмаша» на рынке комбайнов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.