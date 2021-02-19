В Казахстане уделяют мало внимания тому, что что-то непонятное происходит вокруг Национального фонда республики. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: В 2020 году транзит власти Назарбаева достиг завершающего этапа © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

Изначально заявлялось, отметил эксперт, что в фонде сосредоточено около $90 миллиардов, но есть сомнения, что все они ликвидны.

«Может быть, это взятая с потолка цифра. Национальный фонд очень непрозрачно работает, и в последние годы, а особенно в уходящем году, было израсходовано много средств на поддержание крупного бизнеса, связанного с правящими элитами», — указал Мамырайымов.

Это может потом серьезно сказаться не только на внутриэлитном климате, но и вообще на политическом климате, если одна из конкурирующих группировок, например, из контрэлит, узнает всю информацию о состоянии ресурсов Национального фонда и обнародует эти сведения, заключил собеседник издания.

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