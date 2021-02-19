То, что Дарига Назарбаева возвращается в мир большой политики, является одним из признаков того, что окончательными преемниками власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будут его родственники. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: В 2020 году транзит власти Назарбаева достиг завершающего этапа © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

Что же касается действующего президента Касыма-Жомарта Токаева, отметил эксперт, то он может остаться и быть техническим президентом, неким международным лицом Казахстана.

«Он опытный дипломат, авторитетный во многих группировках на мировой арене, все его знают — он был заместителем Генсекретаря ООН. Такой человек пригодится коллективным преемникам для сохранения статус-кво политических и экономических интересов Назарбаева. Собственно, именно из-за этого международного багажа Назарбаев и сделал Токаева президентом», — пояснил Мамырайымов.

Смысл же окончательного транзита власти состоит в том, чтобы спикер мажилиса стал более авторитетным политическим чиновником, чем сейчас, как и премьер-министр, а потом пост спикера заняла та же Назарбаева, а премьер-министром стал какой-нибудь другой родственник, заключил собеседник издания.

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