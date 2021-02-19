Выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан прошли в 10 января 2021 года. Правящая партия Нур Отан сохранила свой статус доминирующей партии, набрав 71,1% голосов и получив 76 мест. Но по сравнению с предыдущими выборами 2016 года партия набрала на 11,1% меньше голосов и потеряла 8 мест.
Что же касается действующего президента Касыма-Жомарта Токаева, отметил эксперт, то он может остаться и быть техническим президентом, неким международным лицом Казахстана.
«Он опытный дипломат, авторитетный во многих группировках на мировой арене, все его знают — он был заместителем Генсекретаря ООН. Такой человек пригодится коллективным преемникам для сохранения статус-кво политических и экономических интересов Назарбаева. Собственно, именно из-за этого международного багажа Назарбаев и сделал Токаева президентом», — пояснил Мамырайымов.
Смысл же окончательного транзита власти состоит в том, чтобы спикер мажилиса стал более авторитетным политическим чиновником, чем сейчас, как и премьер-министр, а потом пост спикера заняла та же Назарбаева, а премьер-министром стал какой-нибудь другой родственник, заключил собеседник издания.
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