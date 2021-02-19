То, что к конфликту в Нагорном Карабахе подключились новые внешние акторы свидетельствует о том, что произошло нарушение российской монополии на миротворчество в этом регионе. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«В Москве понимают, что сохранить монополию невозможно, поэтому болевые точки расположены по периметру границ России», — указал Серенко.

По его мнению, Москва пока ничего в качестве разумной альтернативы предложить не может, это самая большая проблема в части работы на всем постсоветском пространстве.

Собеседник издания добавил, что Россия сейчас занимается внутренними вопросами, связанными с транзитом власти и перезагрузкой элит, и, возможно, в связи с этим время будет упущено, потому что постсоветским пространством будут заниматься другие политические игроки.

Полностью интервью можно прочитать здесь.