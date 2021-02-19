Эксперт пояснил, что помимо России свои роли на постсоветском пространстве начинают играть Турция, Китай, Евросоюз и США, и к этому подключатся новые игроки.
«В Москве понимают, что сохранить монополию невозможно, поэтому болевые точки расположены по периметру границ России», — указал Серенко.
По его мнению, Москва пока ничего в качестве разумной альтернативы предложить не может, это самая большая проблема в части работы на всем постсоветском пространстве.
Собеседник издания добавил, что Россия сейчас занимается внутренними вопросами, связанными с транзитом власти и перезагрузкой элит, и, возможно, в связи с этим время будет упущено, потому что постсоветским пространством будут заниматься другие политические игроки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.