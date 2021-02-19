Эксперт отметил, что это ни хорошо, ни плохо, это историческая неизбежность, поэтому России нужно привыкать жить в этой реальности,
«Россия оказалась в плену мифов о том, что можно сохранить некое подобие СССР, строить интеграционные модели на постсоветском пространстве. Сейчас очевидно, что это невозможно. Запроса на подобные интеграционные модели на постсоветском пространстве нет», — подчеркнул Серенко.
Собеседник издания добавил, что в течение ближайших пяти лет этот процесс будет завершен окончательно, и повернуть его вспять невозможно, поскольку запроса на это нет ни в Москве, ни в бывших постсоветских республиках.
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