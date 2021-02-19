В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
Кроме того, на днях стало известно, что СБУ объявила о подозрении блогеру и политику Анатолию Шарию за «противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере».
«Возможно, это связано с тем, что падение рейтинга Зеленского и его партии уже приобрело критические формы. Видимо, он пытается этот процесс замедлить и удержать остатки этого рейтинга. Он делает это сейчас, чтобы не делать этого, будучи в положении совсем непопулярного политика», — отметил Ткачев.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.