Действия Зеленского, касающиеся оппозиционных телеканалов и Анатолия Шария, могут быть связаны с тем, что падение рейтинга Зеленского и его партии приобрело критические формы, считает главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев

Юрий Ткачев: Пока Зеленский успешно укрепляет личную власть © скриншот с видео "Dumskaya TV" Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Кроме того, на днях стало известно, что СБУ объявила о подозрении блогеру и политику Анатолию Шарию за «противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере».

«Возможно, это связано с тем, что падение рейтинга Зеленского и его партии уже приобрело критические формы. Видимо, он пытается этот процесс замедлить и удержать остатки этого рейтинга. Он делает это сейчас, чтобы не делать этого, будучи в положении совсем непопулярного политика», — отметил Ткачев.

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