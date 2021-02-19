В случае продолжения потери пропрезидентской партией «Слуга народа» голосов в Верховной Раде Украины возможна коалиция с политсилой экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщиной». Об этом экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Погребинский оценил шансы Тимошенко стать премьером © ba.org.ua Андрея Ермака спросили, может ли быть сформирована коалиция «Слуги народа» с «Батькивщиной», и он ответил, что «все возможно».

Царев отметил, что сейчас Тимошенко действительно активно предлагает себя Зеленскому в качестве премьера.

«И если "Слуга народа" будет терять свои голоса, своих депутатов, если не будет найден компромисс с [бизнесменом Игорем] Коломойским, то вполне возможно создание некой коалиции, в которую будет входить и "Блок Юлии Тимошенко" для того, чтобы сохранить большинство в парламенте», — сказал экс-нардеп.

При этом он подчеркнул, что и Тимошенко, и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, кандидатура которого тоже озвучивалась на пост премьера, — «зубры украинской политики». Соответственно, по словам Царева, и при том, и при другом главе Кабмина Зеленский рискует повторить судьбу третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Именно это, по словам политика, сдерживает сейчас Зеленского от принятия решения по Тимошенко.

Ранее глава штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил, что в случае досрочных выборов в Верховную Раду «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а Порошенко — стать премьером.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.