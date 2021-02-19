В Минске 11 и 12 февраля прошло Всебелорусское народное собрание (ВНС), в ходе которого глава МИД республики Владимир Макей заявил, что принцип нейтралитета уже не соответствует текущей ситуации в мире.
Суздальцев напомнил, что Белоруссия никогда не была нейтральным государством, так как является членом Организации Договора о коллективной безопасности.
«Под нейтральностью [президент Белоруссии Александр] Лукашенко и Макей подразумевают многовекторность. Но Лукашенко, конечно, попытается и дальше играть между Россией и Западом и балансировать… Поэтому заигрывания с Западом, естественно, будут», — сказал эксперт.
Он добавил, что Лукашенко выгоден Западу, так как в реальности он действует против России. По словам Суздальцева, пока Лукашенко остается у власти, российско-белорусской интеграции, в том числе экономической, не будет.
«Лукашенко будет и дальше дискредитировать Москву и российское руководство. Лукашенко — оружие против России, которое Россия сама и оплачивает», — подчеркнул специалист.
При этом в случае, если Москва решит выдвинуть Лукашенко некий ультиматум, это, по словам Суздальцева, станет для белорусского лидера очередным поводом обратиться к Западу с жалобой на то, что «имперская Россия на нас давит».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.