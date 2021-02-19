Несмотря на заявления Минска о намерении пересмотреть политику многовекторности, заигрывания Белоруссии с Западом не прекратятся. Об этом специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог Мухин сказал, что ждет Белоруссию и Лукашенко в ближайшие годы © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Макей заявил, что принцип нейтралитета уже не соответствует текущей ситуации в мире.

Суздальцев напомнил, что Белоруссия никогда не была нейтральным государством, так как является членом Организации Договора о коллективной безопасности.

«Под нейтральностью [президент Белоруссии Александр] Лукашенко и Макей подразумевают многовекторность. Но Лукашенко, конечно, попытается и дальше играть между Россией и Западом и балансировать… Поэтому заигрывания с Западом, естественно, будут», — сказал эксперт.

Он добавил, что Лукашенко выгоден Западу, так как в реальности он действует против России. По словам Суздальцева, пока Лукашенко остается у власти, российско-белорусской интеграции, в том числе экономической, не будет.

«Лукашенко будет и дальше дискредитировать Москву и российское руководство. Лукашенко — оружие против России, которое Россия сама и оплачивает», — подчеркнул специалист.

При этом в случае, если Москва решит выдвинуть Лукашенко некий ультиматум, это, по словам Суздальцева, станет для белорусского лидера очередным поводом обратиться к Западу с жалобой на то, что «имперская Россия на нас давит».

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