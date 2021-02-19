По его словам, еще со времен перестройки Запад шаг за шагом, используя неправительственные организации, формировал на Украине пул прозападных журналистов. Политик отметил, что помнит, как начиналась украинизация и как тяжело тогда еще было найти украиноязычных ведущих, которых набирали преимущественно с Западной Украины.
«Сейчас осталось не так много журналистов со своей активной гражданской позицией несоглашательства с Западом. И они (американцы. — Ред.) продолжают выдавливать, заполнять теми, кто их устраивает», — заявил Царев.
Так, он считает, что Национальный союз журналистов Украины уже не будет в состоянии занимать непредвзятую позицию, а станет инструментом сегодняшней политической власти на Украине.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.