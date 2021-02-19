На Украине плохо развито гражданское общество и отсутствует журналистская солидарность, что позволяет власти репрессировать СМИ и оппозицию. Об этом экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Журналистов каналов, попавших под санкции, лишили доступа в Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сейчас осталось не так много журналистов со своей активной гражданской позицией несоглашательства с Западом. И они (американцы. — Ред.) продолжают выдавливать, заполнять теми, кто их устраивает», — заявил Царев.

Так, он считает, что Национальный союз журналистов Украины уже не будет в состоянии занимать непредвзятую позицию, а станет инструментом сегодняшней политической власти на Украине.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.