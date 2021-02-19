Офис президента Украины заинтересован в карманной оппозиции, коей политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария» не являются. Об этом экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Зеленский начал зачищать пророссийское электоральное поле»: соцсети об обвинении Шария © Facebook, Анатолий Шарий Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

Царев подчеркнул, что Шарий и ОПЗЖ являются настоящей оппозицией.

«Задача Офиса президента — создать оппозицию, которая будет якобы прорусская, но при этом будет управляться из Офиса президента. Поэтому сила, которая критикует власть, которая популярная, у которой есть все шансы пройти в парламент, совершенно не устраивает [президента Украины Владимира] Зеленского и Запад», — сказал политик.

Он добавил, что одним из факторов, повлиявших на решение Зеленского по отключению трех телеканалов, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, являются противоречия внутри самой «Оппоплатформы». Так, Царев обратил внимание, что хотя Медведчук и потерял телеканалы, но «Интер» Дмитрия Фирташа продолжает работать.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

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