В случае «неудачного» результата перевыборов в Белоруссии Всебелорусское народное собрание (ВНС) может получить статус массового правительства, а его председатель - соответствующие властные полномочия. Об этом специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Белорусский кризис после ВНС вступил в завершающую фазу © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко.

«Скорее всего, вернутся к формуле 2017 года, когда Лукашенко первым заговорил об изменении конституции в контексте преемственности, то есть удержания власти. Тогда к президентству он готовил старшего сына. И когда он выступал на собрании, он сказал: вы снова выберете Лукашенко. Но не уточнил какого. Это такой вариант монархии», — пояснил эксперт.

В Минске 11 и 12 февраля прошло ВНС, по итогу которого была выдвинута инициатива придания собранию статуса конституционного органа.

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