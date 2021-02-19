При этом, по его словам, председателем будет не президент республики Александр Лукашенко.
«Скорее всего, вернутся к формуле 2017 года, когда Лукашенко первым заговорил об изменении конституции в контексте преемственности, то есть удержания власти. Тогда к президентству он готовил старшего сына. И когда он выступал на собрании, он сказал: вы снова выберете Лукашенко. Но не уточнил какого. Это такой вариант монархии», — пояснил эксперт.
В Минске 11 и 12 февраля прошло ВНС, по итогу которого была выдвинута инициатива придания собранию статуса конституционного органа.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.