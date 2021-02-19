Обеспечивающие устойчивость режима президента Белоруссии Александра Лукашенко силовики по сути владеют полнотой власти в республике. Об этом специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Шпаковский: Россия заинтересована в стабильном развитии Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Суздальцева, ВНС должно было решить два тяжелых для Лукашенко вопроса, первый из которых касался того, что ему нужна легитимность. Эксперт отметил, что президент понимает, что де-факто выборы он проиграл, просто силовики «затыкают рты всем, кто вслух говорит о нелегитимности».

«Сейчас, объективно говоря, у власти стоит хунта силовиков, у которой Лукашенко находится в заложниках <…>, потому что они обеспечивают ему власть. Понятно, что никаких расследований убийств, пыток не будет — любое расследование вызовет мятеж силовиков, и Лукашенко будет смещен», — сказал специалист.

Второй вопрос, по его словам, касается транзита власти, который был оговорен с президентом РФ еще в сентябре прошлого года, то есть весной этого года уже должны быть перевыборы. Соответственно, сейчас Лукашенко надо найти какую-то формулу, которая обосновала бы отсутствие прогресса по этому вопросу, и единственное решение — это созвать конституционную комиссию, которая дала бы год передышки до референдума, отметил Суздальцев.

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