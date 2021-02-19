В Минске 11 и 12 февраля прошло Всебелорусское народное собрание (ВНС), делегаты которого приняли резолюцию, обозначив план развития страны на 2021-2025 годы.
По словам Суздальцева, ВНС должно было решить два тяжелых для Лукашенко вопроса, первый из которых касался того, что ему нужна легитимность. Эксперт отметил, что президент понимает, что де-факто выборы он проиграл, просто силовики «затыкают рты всем, кто вслух говорит о нелегитимности».
«Сейчас, объективно говоря, у власти стоит хунта силовиков, у которой Лукашенко находится в заложниках <…>, потому что они обеспечивают ему власть. Понятно, что никаких расследований убийств, пыток не будет — любое расследование вызовет мятеж силовиков, и Лукашенко будет смещен», — сказал специалист.
Второй вопрос, по его словам, касается транзита власти, который был оговорен с президентом РФ еще в сентябре прошлого года, то есть весной этого года уже должны быть перевыборы. Соответственно, сейчас Лукашенко надо найти какую-то формулу, которая обосновала бы отсутствие прогресса по этому вопросу, и единственное решение — это созвать конституционную комиссию, которая дала бы год передышки до референдума, отметил Суздальцев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.