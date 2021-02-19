В Минске 11 и 12 февраля прошло ВНС, делегаты которого приняли резолюцию, обозначив план развития страны на 2021-2025 годы.
По словам Суздальцева, состав делегатов получился достаточно однообразный: основную часть делегатов составили представители администрации на местах, также были производственники, «тоже очень номенклатурные», силовики и совсем немного представителей общественных организаций, которые, как отметил эксперт, носят характер провластных.
«Оппозиция была представлены двумя людьми, которые раскаялись и признали голосование 9-го числа (9 августа 2020 года состоялись президентские выборы в Белоруссии. — Ред.). Поэтому говорить, что это собрание — "вершина демократии", как это называли в белорусских СМИ, не приходится», — заявил Суздальцев.
Он подчеркнул, что никто не уполномочивал этих делегатов говорить от лица белорусского народа.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.