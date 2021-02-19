Статус Всебелорусского народного собрания (ВНС) по-прежнему остается сомнительным, потому что его делегаты не избирались, а назначались неизвестно кем. Об этом специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Второй день Всебелорусского собрания. «Спуску не будет!» © president.gov.by

По словам Суздальцева, состав делегатов получился достаточно однообразный: основную часть делегатов составили представители администрации на местах, также были производственники, «тоже очень номенклатурные», силовики и совсем немного представителей общественных организаций, которые, как отметил эксперт, носят характер провластных.

«Оппозиция была представлены двумя людьми, которые раскаялись и признали голосование 9-го числа (9 августа 2020 года состоялись президентские выборы в Белоруссии. — Ред.). Поэтому говорить, что это собрание — "вершина демократии", как это называли в белорусских СМИ, не приходится», — заявил Суздальцев.

Он подчеркнул, что никто не уполномочивал этих делегатов говорить от лица белорусского народа.

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