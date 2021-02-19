Украинцы не очень хорошо слушали президента Владимира Зеленского на этапе предвыборной кампании - он выполнил свои обещания, в частности, по вопросу дискриминации русскоязычного населения и мира в Донбассе. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский пообещал не дать «приватизировать» русский язык © пресс-служба президента Украины

«Касательно русского языка все, что он обещал, он говорил, что даст на проверку Конституционному суду, насколько соответствует закон о госязыке Конституции Украины. Он это обещание выполнил сразу после того, как стал президентом. В июле Конституционный суд выдал решение о том, что закон конституционен — все! Больше Зеленский ничего не обещал и все обещания по русскому языку выполнил», — заявил Неменский.

Он добавил, что Зеленский обещал добиваться мира в Донбассе на украинских условиях, что возможно только в результате войны.

«Зеленский открыто обещал избирателям войну. До нее дело не дошло, но по крайней мере и мира не на украинских условиях он не допустил сообразно со своими обещаниями», — отметил эксперт.

В июле 2016 года на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно нему, украинский язык в обязательном порядке должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в медицинской и транспортной сферах, в маркировке товаров и услуг, в сфере искусств и образования, а также в СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.