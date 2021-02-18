Единый рынок газа в ЕЭАС должен быть сформирован к 2025 году — такие на себя Россия брала обязательства при учреждении ЕАЭС в 2014 году. И от своих обязательств Москва не отказывается. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: Минск до сих пор не привык, что Москва научилась считать деньги © Facebook, Иван Лизан

Эксперт отметил, что от своих обязательств Россия не отказывается, но и спешить не считает целесообразным — такой рынок для России обернётся убытками, и в Москве хотели бы понимать, что получат взамен.

«Дело в том, что в Минске очень хорошо научились считать свои рубли, но упрямо отказывают России в праве считать свои рубли. А интеграция — это история о взаимовыгодности», — пояснил Лизан.

Специалист добавил, что Минск хочет получать дешёвые энергоносители и продолжать проводить многовекторную политику, Москва видит в таком подходе для себя только политические риски и экономические убытки.

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