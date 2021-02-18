Белорусская сторона предъявляет Москве претензии за то, что вопреки предварительным договоренностям до сих пор не был создан единый энергетический рынок, обвиняет в этом «Газпром» и его опасения утратить монопольное положение.
Эксперт отметил, что от своих обязательств Россия не отказывается, но и спешить не считает целесообразным — такой рынок для России обернётся убытками, и в Москве хотели бы понимать, что получат взамен.
«Дело в том, что в Минске очень хорошо научились считать свои рубли, но упрямо отказывают России в праве считать свои рубли. А интеграция — это история о взаимовыгодности», — пояснил Лизан.
Специалист добавил, что Минск хочет получать дешёвые энергоносители и продолжать проводить многовекторную политику, Москва видит в таком подходе для себя только политические риски и экономические убытки.
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