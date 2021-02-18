Рост напряженности в отношениях с Китаем может иметь катастрофические последствия для американских компаний, завила Торговая палата США. Ее сообщение приводит «Интерфакс» 18 февраля

Как отмечается, в ТП США подсчитали, что полное прекращение торговли с КНР обойдется авиапрому США потерями от $38 млрд до $51 млрд ежегодно, под угрозой сокращения окажутся от 167 тыс. до 225 тыс. рабочих мест.

Кроме того, полупроводниковая промышленность США потеряет $83 млрд выручки и 124 тыс. рабочих мест.

Торговая палата Соединенных Штатов считает необходимым рассматривать самые негативные сценарии для того, чтобы обратить внимание властей на издержки торговой войны с Китаем.

Пламенный «Мотор». Как американцы бросили Украину на «войну» с Китаем © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк Дональда Трампа, который объявил КНР главной угрозой доминирования США в мире.

Антикитайская риторика звучала и в ходе президентской кампании 2020 года в США, причем от обоих кандидатов — не только Трампа, но и победившего в итоге Джо Байдена.

Уже после своей победы он заявил о создании специальной группы по Китаю для того, чтобы «ответить на усиливающийся вызов со стороны Китая, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире».