Ряд стран - участников ОБСЕ провалил голосование по инициативе России о принятии совместного заявления в поддержку выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, одобрившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

Он напомнил, что уже шесть лет прошло с момента принятия соответствующей резолюции Совбезом ООН, одобрившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Накануне этой годовщины РФ предлагала сделать компактное заявление постоянного совета ОБСЕ в поддержку данного решения Совбеза ООН.

«К глубокому сожалению, инициатива не получила поддержки представителей целого ряда стран, преследовавших, судя по всему, цель продавить свое видение, которое не имеет ничего общего с содержанием резолюции и текстом Комплекса мер», — сказал Лукашевич на онлайн-заседании ОБСЕ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет об отказе партнеров по «нормандской четверке» поддержать российскую инициативу в ОБСЕ к годовщине минских договоренностей.

«Особое сожаление вызывает то, что проект не поддержали наши нормандские партнеры — Германия и Франция, а также Швеция», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

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Однако должной реакции со стороны как международных организаций, так и таких государств, как Франция и Германия как посредников мирного процесса, на риторику Киева не было, отметила она.