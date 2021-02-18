Он напомнил, что уже шесть лет прошло с момента принятия соответствующей резолюции Совбезом ООН, одобрившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Накануне этой годовщины РФ предлагала сделать компактное заявление постоянного совета ОБСЕ в поддержку данного решения Совбеза ООН.
«К глубокому сожалению, инициатива не получила поддержки представителей целого ряда стран, преследовавших, судя по всему, цель продавить свое видение, которое не имеет ничего общего с содержанием резолюции и текстом Комплекса мер», — сказал Лукашевич на онлайн-заседании ОБСЕ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет об отказе партнеров по «нормандской четверке» поддержать российскую инициативу в ОБСЕ к годовщине минских договоренностей.
«Особое сожаление вызывает то, что проект не поддержали наши нормандские партнеры — Германия и Франция, а также Швеция», — приводит слова Захаровой РИА Новости.
Захарова напомнила, что из уст украинского руководства все чаще стали звучать заявления, связанные с попытками исказить или подвергнуть ревизии содержание прописанных в соглашениях шагов по урегулированию.
Однако должной реакции со стороны как международных организаций, так и таких государств, как Франция и Германия как посредников мирного процесса, на риторику Киева не было, отметила она.