Генштаб Вооруженных сил Украины указал Укрпочте на недопустимость назначения на 23 февраля презентации марки в честь ВСУ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook 18 февраля

Пресс-служба утверждает, что дата презентации праздничного выпуска марок не была согласована с руководством ВСУ. «Хочу и поздравляю»: Maruv ответила на критику «патриотов» из-за поздравления с 23 февраля © Facebook, MARUV

«23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и День воинской славы России. Поэтому эта дата недопустима для продвижения Вооруженных сил Украины и их наиболее численного вида — Сухопутных войск», — говорится в сообщении.

От Укрпочты потребовали отложить презентацию указанной серии. Ее предлагается приурочить ко Дню украинского добровольца — 14 марта.

В свою очередь глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что дата гашения марок была выбрана специально. По его словам, это было сделано с целью троллинга России и привлечения внимания к украинской армии.

В августе 2014 года президент Украины Петр Порошенко отменил празднование 23 февраля Дня защитника отечества. Несмотря на это, запрос "поздравления с 23 февраля" ежегодно оказываются в топе украинского сегмента Google.