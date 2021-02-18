Согласно первой версии, на заседании Совета будут «дожимать» бизнес, связанный с «Оппозиционной платформой — За жизнь», отметил политолог. Также, возможно, продолжат работать по Анатолию Шарию и его структурам.
Согласно третьей версии, заседание будет связано с Петром Порошенко и группой «Приват», и могут ввести ограничения в работе «Прямого» или «1+1».
«Четвертая — что будут широкие списки (несколько сотен) из руководства социальных сетей и тех людей, которые, по мнению властей, совершают какие-то действия, направленные против Украины. Это некая украинская адаптация «ночи цифровых ножей» против сторонников Трампа», — продолжил Бортник.
Однако неизвестно, что будет на заседании СНБО на самом деле, власть эффективно давит страхами и неопределенностью на политических оппонентов, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал на 19 февраля проведение заседания СНБО, часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.