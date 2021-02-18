Директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру озвучил четыре ключевые версии того, что будет обсуждать Совет нацбезопасности и обороны Украины на ближайшем заседании

Согласно первой версии, на заседании Совета будут «дожимать» бизнес, связанный с «Оппозиционной платформой — За жизнь», отметил политолог. Также, возможно, продолжат работать по Анатолию Шарию и его структурам.

Согласно третьей версии, заседание будет связано с Петром Порошенко и группой «Приват», и могут ввести ограничения в работе «Прямого» или «1+1».

«Четвертая — что будут широкие списки (несколько сотен) из руководства социальных сетей и тех людей, которые, по мнению властей, совершают какие-то действия, направленные против Украины. Это некая украинская адаптация «ночи цифровых ножей» против сторонников Трампа», — продолжил Бортник. «Зеленский начал зачищать пророссийское электоральное поле»: соцсети об обвинении Шария © Facebook, Анатолий Шарий

Однако неизвестно, что будет на заседании СНБО на самом деле, власть эффективно давит страхами и неопределенностью на политических оппонентов, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал на 19 февраля проведение заседания СНБО, часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.