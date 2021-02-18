Украина созывает заседание Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля, в ходе которого будет представлен доклад о ситуации в Крыму и Донбассе. Об этом 18 февраля сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью LB.ua

«На этот раз оно состоится 23 февраля. Одним из пунктов повестки дня там заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины… Россия же своими действиями пытается подорвать авторитет Генеральной ассамблеи. И многие страны от этого не в восторге», — сказал Кислица.

Он также отметил, что в ходе заседания Украина намерена поднять вопрос проведения в Донбассе форума «Русский Донбасс».

Кислица также добавил, что 23 февраля пройдет брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов всей ООН, а не только для Совбеза, по ситуации в Донбассе и Крыму. Кравчук обвинил Россию в стремлении присоединить Донбасс © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук в эфире программы «Время покажет» вступил в дискуссию с главой ДНР Денисом Пушилиным, чем вызвал неоднозначную реакцию на Украине. Их разговор касался доктрины «Русский Донбасс».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.