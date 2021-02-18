Украинская певица и продюсер Наталия Могилевская ненамеренно спародировала сцену допроса из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун эротично меняет ноги. Пост Могилевской появился в Instagram 17 февраля

В кино Стоун пришла к полицейским в белом откровенном платье и двигалась медленно, привлекая к себе максимальное внимание. В версии Могилевской «основной инстинкт» получился быстрым и ярким. Певица надела малиновый топ, светлую джинсовую юбку и кислотно-желтые туфли.

«В разное время мне нравились совершенно разные цвета. Сейчас я просто не могу носить ни серый, ни черный. Я в них просто не могу дышать! Здесь даже туфли солнечные! Хочется ярких красок, мыслей, поступков! И интересных ярких людей!» — заявила звезда.

«Носорог!»: Полякова «спалилась» в постели с мужем © Оля Полякова/Инстаграм

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Наталия Могилевская была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года. Позже Могилевская рассказывала, что встречалась с предпринимателем Егором Долининым, но и эти отношения распались.

Сейчас певице приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама она эту информацию не комментирует.