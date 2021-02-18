Министерство культуры Украины внесло двух российских исполнителей из «Хора Турецкого» в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны. Об этом 18 февраля сообщается на сайте ведомства

Отмечается, что «Хор Турецкого» неоднократно гастролировал в Крыму.

На днях в этот список попали другие участники коллектива: Игорь Зверев, Вячеслав Фреш, Евгений Тулинов и руководитель Михаил Турецкий.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. «Артисты угрожают нацбезопасности». Для чего на Украине вспомнили «Крым» © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает Крым, обязаны спросить разрешения у украинских властей и заезжать на полуостров через территорию Украины.

По состоянию на 18 февраля в черном списке Минкульта 178 фамилий.