Отмечается, что «Хор Турецкого» неоднократно гастролировал в Крыму.
На днях в этот список попали другие участники коллектива: Игорь Зверев, Вячеслав Фреш, Евгений Тулинов и руководитель Михаил Турецкий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает Крым, обязаны спросить разрешения у украинских властей и заезжать на полуостров через территорию Украины.
По состоянию на 18 февраля в черном списке Минкульта 178 фамилий.