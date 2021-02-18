«Его перспективы прекрасные. На сегодняшний день ему уже удалось сделать целый ряд вещей. У него получилось безнаказанно взять под свой контроль Конституционный суд, у него получилось безнаказанно закрыть неугодные телеканалы», — напомнил Ткачев.
Журналист предположил, что возбуждение дела против Анатолия Шария и закрытие трех оппозиционных телеканалов может быть следствием критического падения рейтинга Зеленского и «Слуги народа».
По его словам, Зеленский хочет удержать остатки этого рейтинга, пока не стал совсем непопулярным политиком.
Полностью интервью можно прочитать здесь.