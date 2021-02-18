Президент Украины Владимир Зеленский успешно укрепляет свои властные полномочия. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев

«Его перспективы прекрасные. На сегодняшний день ему уже удалось сделать целый ряд вещей. У него получилось безнаказанно взять под свой контроль Конституционный суд, у него получилось безнаказанно закрыть неугодные телеканалы», — напомнил Ткачев.

Журналист предположил, что возбуждение дела против Анатолия Шария и закрытие трех оппозиционных телеканалов может быть следствием критического падения рейтинга Зеленского и «Слуги народа». «Зеленский начал зачищать пророссийское электоральное поле»: соцсети об обвинении Шария © Facebook, Анатолий Шарий

По его словам, Зеленский хочет удержать остатки этого рейтинга, пока не стал совсем непопулярным политиком.

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