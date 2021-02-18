По словам журналиста, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по сути не является оппозицией.
«Они только изображают оппозицию. Они не обладают никакой властью и никак не влияют на принятие решений. Поэтому никакой альтернативы властям нет», — сказал Ткачев.
Он отметил, что социологи не выясняли электоральные предпочтения жителей Одессы, поэтому нельзя однозначно сказать, как в городе оценивают деятельность президента Владимира Зеленского, ОПЗЖ и Анатолия Шария.
Полностью интервью можно прочитать здесь.