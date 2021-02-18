На Украине зачистка бело-голубого и умеренного сегмента политиков произошла еще в 2014 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев

По словам журналиста, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по сути не является оппозицией. Украинские социологи получили заказ «мочить» ОПЗЖ — Молчанов © Facebook, Кирилл Молчанов

«Они только изображают оппозицию. Они не обладают никакой властью и никак не влияют на принятие решений. Поэтому никакой альтернативы властям нет», — сказал Ткачев.

Он отметил, что социологи не выясняли электоральные предпочтения жителей Одессы, поэтому нельзя однозначно сказать, как в городе оценивают деятельность президента Владимира Зеленского, ОПЗЖ и Анатолия Шария.

Полностью интервью можно прочитать здесь.