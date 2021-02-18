В Министерстве цифровой трансформации Украины задумались о переименовании еще не построенного аэропорта в Днепре. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 18 февраля

«В 2016 году город Днепропетровск на Украине был переименован в Днепр. Таким образом от названия откололи часть, напоминающую о Григории Петровском, советском партийном и государственном деятеле. При этом область осталась Днепропетровской, ее название закреплено в Конституции», — напоминает Telegram-канал Украина.ру.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщил о заключении контракта с генподрядчиком строительства нового аэропорта. Он заявил, что на постройку уйдет около трех лет.

«Аэропорт строится под руководством МинИнфра, и очень надеюсь, что через несколько лет, когда и пассажиропотоки восстановятся, у Днепра будет свой новый современный аэропорт. И да, имя пока Днепропетровск, так как область Днепропетровск (пока?) не переназвали и он находится на территории области», — написала советница министра цифровой трансформации Яника Мерило.

В комментариях отметили, что назвать аэропорт можно как угодно. Сложнее сменить код аэропорта в системе ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта). По словам чиновницы, из-за сложностей сейчас изучают вопрос, действительно ли нужно переименование. В Днепре уволили сотрудницу кофейни из-за отказа говорить на украинском языке © vesti.ua

Предлагается три варианта: Днепр, Днепропетровск или Сичеслав.

«Где вас таких набрали? 2021 год на дворе, и современное название для нового аэропорта "Днепропетровск"?», «Dnepropetrovsk International Airport, пусть так и остается, только вот изначально построить обещали за полтора года (к лету 2022 года открытие обещали), а теперь уже три года, и хоть бы к 2024 открыли», — написали в комментариях.