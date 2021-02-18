Депутаты Рады одобрили за основу закон о растаможивании автомобилей на европейских номерах. Трансляцию заседания 18 февраля вел телеканал «Рада»

За проголосовали 259 депутатов.

Период охватывает все ввезенные до начала 2021 года «евробляхи». Растаможить можно автомобиль только одной категории на одного человека. Кроме того, авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее «Евро2».

"Евробляхеры" против Зеленского: власть уступила, штрафы отложили © Украина.Ру

Также документ позволяет вывезти автомобиль с территории Украины или растаможить его, ограничившись только штрафом в 8,5 тыс. грн (около 21 тыс. рублей) и не платить штраф в 170 тыс. грн (около 420 тыс. рублей).

В четверг общественная организация «Авто Евро Сила», которая объединяет собственников автомобилей на иностранных номерах, провела акцию под стенами Рады. Они требовали внести в повестку дня сессии парламента рассмотрение законопроекта об отмене акциза при налогообложении автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал пересмотреть законодательство о растаможивании автомобилей на еврономерах, как только будет сформирована новая Верховная Рада, еще в июле 2019 года.