«Кого только не встретишь», — процитировало СМИ высказывание очевидца.
На снимке видно, что женщина едет в полной маршрутке, держа на руках енота, при этом люди в транспорте не обращают на необычное соседство никакого внимания.
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Между тем, не так давно харьковские активисты били тревогу относительно содержания зверей в местном зоопарке, где в стесненных условиях оказались в том числе и еноты.
«Животных содержат в тесных условиях, площадь вольера для львёнка — около 4,5 кв. м, для енота — 0,7 (!!!) кв. м, животное не имеет пространства для движения и беспрестанно мечется», — сообщили активисты.
По нормативу, крупное кошачье должно жить на площади не менее 200 квадратных метров, а для каждого енота жилплощадь должна составлять 6 кв. м. Плюс для всех без исключения животных должен быть обеспечен доступ к воде, пище и укрытию.
Всего этого в Харьковском зоопарке не оказалось, а вот информации о соблюдении неизвестной женщиной нормативов по содержанию енота нет, так как личность дамы не установлена.