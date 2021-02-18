В одной из маршруток Харькова местные жители застали удивительную картину: женщина, ехавшая по своим делам, прихватила с собой ручного енота. Фото очевидцев опубликовал сайт Znaj.ua 18 февраля

«Кого только не встретишь», — процитировало СМИ высказывание очевидца.

На Украине охотники используют живых енотов как «тренажеры» для собак © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

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Между тем, не так давно харьковские активисты били тревогу относительно содержания зверей в местном зоопарке, где в стесненных условиях оказались в том числе и еноты.

«Животных содержат в тесных условиях, площадь вольера для львёнка — около 4,5 кв. м, для енота — 0,7 (!!!) кв. м, животное не имеет пространства для движения и беспрестанно мечется», — сообщили активисты.

По нормативу, крупное кошачье должно жить на площади не менее 200 квадратных метров, а для каждого енота жилплощадь должна составлять 6 кв. м. Плюс для всех без исключения животных должен быть обеспечен доступ к воде, пище и укрытию.

Всего этого в Харьковском зоопарке не оказалось, а вот информации о соблюдении неизвестной женщиной нормативов по содержанию енота нет, так как личность дамы не установлена.