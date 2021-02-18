Первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, почему вступил в дискуссию с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в эфире ток-шоу на российском телеканале. Об этом 18 февраля он рассказал в комментарии «Украина 24»

По его словам, сначала он задал вопрос ведущему, а тот переключил Кравчука на Пушилина. Он также заверил, что не знал о том, что журналисты подготовились к включению с ДНР, о чем ранее писали украинские СМИ. Глава МИД Украины объяснил, почему Кравчуку позволено говорить с Пушилиным © president.gov.ua

«Если бы Леонид Макарович, первый президент Украины, испугался Пушилина и убежал с канала, в России бы вообще сказали, что у него нет позиции, полномочий, что он всего боится. Я никого не боюсь, я в свое время испугался давно, мне 87 лет, я уже настолько напугался, что нет никакого страха, даже волка в лесу. Я буду общаться со всеми, отстаивая интересы Украины», — сказал Кравчук.

Экс-президент отметил, что в своих выступлениях на телеканалах, он постоянно и системно говорит о государственной национальной позиции Украины.

Советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире украинской программы «Свобода слова» 15 февраля заявил, что Кравчука не стоит осуждать за это выступление, поскольку он прекрасно знает, как нужно защищать Украину.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.