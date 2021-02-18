Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении заместителю министра обороны России Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом 18 февраля сообщается на странице ведомства в Telegram

СБУ завела дело по трем статьям — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; ведение агрессивной войны и нарушение законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством. Экс-агент назвал имена высокопоставленных сексотов СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов», — говорится в сообщении.

По мнению следователей СБУ, в августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ якобы принял участие в организации «убийства украинских военных в Иловайске» во время их выхода по так называемому «зеленому коридору».

За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее Генштаб ВСУ обвинял в поражении самих военных, попавших в окружение. В докладе от 13 августа 2015 года причинами поражения иловайской группировки были названы массовое дезертирство, ненадлежащее оперативное управление войсками, психологическая неготовность личного состава и отсутствие дисциплины.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.