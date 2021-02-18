Украина и Россия должны достичь мирного соглашения и подписать соответствующий договор, чтобы в Донбасс могла зайти международная администрация ООН по поддержанию мира. Об этом 18 февраля заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, передает LB.ua

Гаспарян описал, что на самом деле получится, если в Донбасс введут миротворцев ООН © Facebook, United Nations Peacekeeping

Далее, по его представлению, вместе с Украиной разрабатывается мандат, и сделка попадает в Раду по инициативе правительства и президента. По словам Кислицы, обращение Украины в ООН о введении миротворческой миссии остается в силе.

Ранее вице-премьер, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что представители России и специалисты стран Организации договора о коллективной безопасности не смогут быть участниками международной миссии.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.