«Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат», — говорится в сообщении.
Далее, по его представлению, вместе с Украиной разрабатывается мандат, и сделка попадает в Раду по инициативе правительства и президента. По словам Кислицы, обращение Украины в ООН о введении миротворческой миссии остается в силе.
Ранее вице-премьер, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что представители России и специалисты стран Организации договора о коллективной безопасности не смогут быть участниками международной миссии.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.