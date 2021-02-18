Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала окончание следствия по основным делам Майдана в текущем году и вынесение приговоров по расстрелу протестующих 20 февраля 2014 года. Об этом 18 февраля Венедиктова сделала заявление с трибуны парламента, которое транслировал телеканал «Рада»

Как это было 18 февраля 2014 года: первые массовые расстрелы на Майдане © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Среди перспектив на этот год, прежде всего, завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции (дела) по расстрелам 20 февраля 2014 года мирных протестующих на улице Институтской в столице… Я могу вас заверить, что в этом году мы обеспечим окончание следствия по основным делам Майдана», — заявила она.

По словам Венедиктовой, органы правопорядка и прокуроры обязаны дать ответ на вопрос общества — кто причастен к трагическим событиям на Майдане.

Ровно семь лет назад, 18 февраля 2014 года, в Киеве началось «мирное наступление» Евромайдана, закончившееся массовыми столкновениями и беспорядками в центре столицы. По официальным данным, в течение дня 18 февраля и в ночь с 18 на 19 февраля в результате продолжавшихся столкновений погибли 25 человек, в том числе и силовики, более 350 человек получили ранения.