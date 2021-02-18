«29 января адвокаты Порошенко получили от НАБУ постановление об отказе признать экс-президента потерпевшим. В связи с этим защита пятого президента подала жалобу в суд, однако ВАКС (Высший антикоррупционный суд. — Ред.) отказал в ее удовлетворении», — говорится в сообщении.
Детективы Антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование по факту возможного получения неправомерной выгоды экс-директором ГБР Романом Трубой. Дело квалифицировано по статье «злоупотребление влиянием». Труба считает возбужденное против него дело местью Порошенко.
Допрос Петра Порошенко по этому делу состоялся в 2020 году. Тогда же он заявил о факте подрыва его деловой репутации и причинении ему морального вреда.
Ранее НАБУ закрыло дело против экс-президента о возможной растрате 100 млрд долларов.