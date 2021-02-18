Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отказалось признать бывшего президента Петра Порошенко потерпевшим по делу против бывшего директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом говорится в материалах суда, на которые ссылаются 18 февраля «Украинские новости»

«Месть Порошенко». Труба прокомментировал возбужденное против него уголовное дело © dbr.gov.ua

Детективы Антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование по факту возможного получения неправомерной выгоды экс-директором ГБР Романом Трубой. Дело квалифицировано по статье «злоупотребление влиянием». Труба считает возбужденное против него дело местью Порошенко.

Допрос Петра Порошенко по этому делу состоялся в 2020 году. Тогда же он заявил о факте подрыва его деловой репутации и причинении ему морального вреда.

Ранее НАБУ закрыло дело против экс-президента о возможной растрате 100 млрд долларов.